İstanbul'da kadına tasma takıp gezdiren şahıs kim, adı ne?

İstanbul'da kadına tasma takıp gezdiren şahıs kim, adı ne?
Güncelleme:
İstanbul'da kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir görüntü, kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Peki, İstanbul'da kadına tasma takıp gezdiren şahıs kim, adı ne?

Görüntülerde, bir erkeğin boynuna tasma taktığı bir kadını sokakta gezdirdiği görülüyor. Söz konusu kişi, videoda "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl şekil verirsen öyle olurlar." ifadelerini kullanırken, kadının diz çökerek ilerlemesi büyük tepki topladı.

İSTANBUL'DA KADINA TASMA TAKIP GEZDİREN ŞAHIS KİM?

İstanbul sokaklarında kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kamuoyunda infiale yol açtı. Görüntülerde, kimliği tespit edilemeyen bir erkeğin, tasma taktığı bir kadını dizlerinin üzerinde yürüttüğü görüldü.

Videoda yer alan şahsın, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur." şeklindeki ifadeleri büyük tepki topladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, görüntülere ve kullanılan ifadelere sert tepki gösterdi.

Kişinin bilgileri henüz paylaşılmadı.

