Haberler

İstanbul'da hız limitleri değişti mi? İstanbul'da hız limitleri ne kadar oldu?

İstanbul'da hız limitleri değişti mi? İstanbul'da hız limitleri ne kadar oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki sürücüler için önemli bir değişiklik yapıldı. Kent genelinde birçok yol ve arterde hız limitleri gözden geçirilerek güncellendi. Peki, İstanbul'da hız limitleri değişti mi? İstanbul'da hız limitleri ne kadar oldu?

İstanbul trafiğinde sürücüler için kritik bir güncelleme geldi. Kent genelinde birçok cadde ve ana arterde hız limitleri yeniden düzenlendi. D-100, Barbaros Bulvarı ve TEM gibi yoğun güzergahlarda yeni hız sınırları uygulanmaya başladı. Peki, değişen limitler hangi yolları kapsıyor ve sürücüler için ne anlama geliyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA HIZ LİMİTLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında, şehir genelinde birçok yol ve güzergahta hız limitleri yeniden belirlendi. Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda 27 olmak üzere toplam 84 noktada hız sınırları güncellenerek sürücülere duyuruldu. Bu kapsamlı çalışma, trafik akışını düzenlemek ve güvenliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'da hız limitleri değişti mi? İstanbul'da hız limitleri ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA HIZ LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemelerle birçok ana arter ve ara yolun hız limitleri değiştirildi. Örnek vermek gerekirse; D-100 Karayolu'nun Büyükçeşmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölümünde hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi. Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu ve 4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni limiti de 90 kilometre/saat oldu. O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'nda ise hız sınırı 100 kilometre/saat olarak güncellendi. Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız 70 kilometre/saat olarak uygulanacak.

İSTANBUL'DA HANGİ NOKTALARDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ?

Hız limitleri değişen yollar arasında D-100 Karayolu, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu, O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu, 4. Levent-TEM Bağlantı Yolu, Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Polonezköy Kavşağı-Riva Bağlantı Yolu ve Tantavi Tüneli gibi önemli arterler bulunuyor. Toplamda 84 güzergah ve 1168 noktada yapılan tespitler sonucu hız sınırları yeniden düzenlendi.

İstanbul'da hız limitleri değişti mi? İstanbul'da hız limitleri ne kadar oldu?

TANTAVİ TÜNELİ'NDE LİMİT ARTTI MI?

Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti yapılan yeni düzenleme ile 90 kilometre/saat olarak yükseltildi. Bu değişiklik, tünelden geçen sürücülerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yol almalarını hedefliyor.

AVRASYA TÜNELİ'NDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Avrasya Tüneli'nde hız sınırı değiştirilmedi. Burada hız limiti 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.

BARBAROS BULVARI'NDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ Mİ?

Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti yeni düzenlemeyle 70 kilometre/saat olarak belirlendi.

D-100 HIZ LİMİTLERİ YÜKSELDİ Mİ?

D-100 Karayolu'nun Büyükçeşmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölümünde hız limiti 90 kilometre/saat olarak artırıldı. Bu değişiklik, özellikle yoğun trafiğe sahip ana arterlerde sürücülerin yol güvenliğini sağlamak ve trafik akışını optimize etmek amacıyla yapılmıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

Bahis oynayan tek yabancı futbolcuya unutamayacağı ceza
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

Bahis oynayan tek yabancı futbolcuya unutamayacağı ceza
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.