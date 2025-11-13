İstanbul'da hız limitleri değişti mi? İstanbul'da hız limitleri ne kadar oldu?

İstanbul trafiğinde sürücüler için kritik bir güncelleme geldi. Kent genelinde birçok cadde ve ana arterde hız limitleri yeniden düzenlendi. D-100, Barbaros Bulvarı ve TEM gibi yoğun güzergahlarda yeni hız sınırları uygulanmaya başladı. Peki, değişen limitler hangi yolları kapsıyor ve sürücüler için ne anlama geliyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA HIZ LİMİTLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında, şehir genelinde birçok yol ve güzergahta hız limitleri yeniden belirlendi. Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda 27 olmak üzere toplam 84 noktada hız sınırları güncellenerek sürücülere duyuruldu. Bu kapsamlı çalışma, trafik akışını düzenlemek ve güvenliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL'DA HIZ LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemelerle birçok ana arter ve ara yolun hız limitleri değiştirildi. Örnek vermek gerekirse; D-100 Karayolu'nun Büyükçeşmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölümünde hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi. Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu ve 4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni limiti de 90 kilometre/saat oldu. O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'nda ise hız sınırı 100 kilometre/saat olarak güncellendi. Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız 70 kilometre/saat olarak uygulanacak.

İSTANBUL'DA HANGİ NOKTALARDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ?

Hız limitleri değişen yollar arasında D-100 Karayolu, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu, O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu, 4. Levent-TEM Bağlantı Yolu, Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Polonezköy Kavşağı-Riva Bağlantı Yolu ve Tantavi Tüneli gibi önemli arterler bulunuyor. Toplamda 84 güzergah ve 1168 noktada yapılan tespitler sonucu hız sınırları yeniden düzenlendi.

TANTAVİ TÜNELİ'NDE LİMİT ARTTI MI?

Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti yapılan yeni düzenleme ile 90 kilometre/saat olarak yükseltildi. Bu değişiklik, tünelden geçen sürücülerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yol almalarını hedefliyor.

AVRASYA TÜNELİ'NDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Avrasya Tüneli'nde hız sınırı değiştirilmedi. Burada hız limiti 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.

BARBAROS BULVARI'NDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ Mİ?

Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti yeni düzenlemeyle 70 kilometre/saat olarak belirlendi.

D-100 HIZ LİMİTLERİ YÜKSELDİ Mİ?

D-100 Karayolu'nun Büyükçeşmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölümünde hız limiti 90 kilometre/saat olarak artırıldı. Bu değişiklik, özellikle yoğun trafiğe sahip ana arterlerde sürücülerin yol güvenliğini sağlamak ve trafik akışını optimize etmek amacıyla yapılmıştır.