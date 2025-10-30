İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde beklenmedik bir depremle sarsıldı. Sarsıntı, kentin birçok noktasında hissedilirken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda paniğe yol açtı. Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Halk, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelecek resmi bilgilere ve uzman yorumlarına odaklandı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre takip etmeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen her deprem, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgilendirme sağlıyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor. Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit edip değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem kamuoyunun güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

30 EKİM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Ekim 2025 Perşembe sabahı İstanbul'da hafif şiddetli bir deprem kaydedildi. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından net şekilde algılandı. Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve vatandaşlar deneyimlerini paylaşarak doğru bilgiye ulaşmaya çalıştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini kısa süre içinde kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamalar, hem vatandaşların doğru veriye ulaşmasını sağladı hem de spekülasyonların önüne geçti.