Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul, sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, kentin birçok noktasında hissedildi. Vatandaşlar sosyal medyada deneyimlerini paylaşırken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

İstanbul, sabah saatlerinde beklenmedik bir depremle sarsıldı. Sarsıntı, kentin birçok noktasında hissedilirken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda paniğe yol açtı. Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Halk, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelecek resmi bilgilere ve uzman yorumlarına odaklandı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre takip etmeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen her deprem, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgilendirme sağlıyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor. Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit edip değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem kamuoyunun güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

30 EKİM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Ekim 2025 Perşembe sabahı İstanbul'da hafif şiddetli bir deprem kaydedildi. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından net şekilde algılandı. Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve vatandaşlar deneyimlerini paylaşarak doğru bilgiye ulaşmaya çalıştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini kısa süre içinde kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamalar, hem vatandaşların doğru veriye ulaşmasını sağladı hem de spekülasyonların önüne geçti.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

AK Parti'ye dönecek mi? Babacan'ın yanıtı belli oldu
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı

Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.