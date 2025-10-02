İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabaha karşı yaşanan depremle sallandı. Şehrin çeşitli bölgelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli panik yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan "Deprem mi oldu?" sorusu, birçok kullanıcının deneyimlerini paylaşmasıyla gündemde üst sıralara yükseldi. Bu gelişme, kent genelinde tedirginliğe sebep oldu. Konuyla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

