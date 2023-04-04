İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Nisan Marmara, İstanbul'da deprem ne zaman oldu? 4 Nisan İstanbul'da depremi şiddeti kaç?

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KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?