İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akom, megakentte yarın yerel ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olacağını duyurarak İstanbulluları uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) perşembe günü İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor?

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Kentte 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıklar ise perşembe gününden itibaren 16-18 derecelere kadar düşecek.

SAĞANACAK YAĞIŞ OLACAK MI?

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi. İBB'ye bağlı AKOM, İstanbul'da yerel ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi. İl genelinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği, 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.