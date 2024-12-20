İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
İstanbul'da trafik çilesi yaşanmaya devam ediyor. Haftanın son gününde de sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar toplu taşımalarda yaşanan yığılmalardan dolayı zor anlar yaşadı.
Megakentte haftanın son iş gününde de trafik çilesi devam etti. İş ve okula yetişmek isteyen vatandaşlar trafik nedeniyle gidecekleri yerlere yetişmekte zor anlar yaşadı.
TOPLU TAŞIMADA KALABALIK ÇİLESİ
Toplu taşımalarda da çile yaşanmaya devam ediyor. Duraklarda oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar ulaşım araçlarına binerken de inerken de zorluk yaşıyor. Bazı vatandaşların gelen araçlara yoğunluk nedeniyle binemediği, bir sonraki aracı bekleyerek vakit kaybettikleri görüldü. Özellikle yaşlı ve çocuklar kalabalıktan şikayet ederken, yoğunluğa çözüm bulunmasını talep etti.