İstanbul'da 38 mahallede sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçük Çamlıca–Salacak isale hattının Salacak kesiminde oluşan arızanın giderilmesi için çalışma yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda 7 Ocak Çarşamba günü 10.00–14.00 saatleri arasında Fatih'te 25, Zeytinburnu'nda 13 mahallede su kesintisi yaşanacak.

FATİH'TE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

İSKİ'nin açıklamasına göre kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle: Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Molla Gürani, Mevlanakapı.

ZEYTİNBURNU'NDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

Zeytinburnu'nda kesinti uygulanacak mahalleler ise şu şekilde açıklandı: Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam, Merkez Efendi.

ÇALIŞMALAR 4 SAAT SÜRECEK

İSKİ, arıza giderme çalışmalarının tamamlanmasının ardından suyun mahallelere yeniden verileceğini belirtirken, vatandaşların kesinti süresince tedbirli olmaları çağrısında bulundu.