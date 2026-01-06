Haberler

İstanbul'da 38 mahallede sular kesilecek

Güncelleme:
İSKİ, Salacak isale hattındaki arıza nedeniyle 7 Ocak Çarşamba günü 10.00–14.00 saatleri arasında Fatih'te 25, Zeytinburnu'nda 13 mahallede planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

  • İstanbul'da 7 Ocak Çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde toplam 38 mahallede su kesintisi uygulanacak.
  • Fatih'te 25 mahallede su kesintisi yaşanacak.
  • Zeytinburnu'nda 13 mahallede su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçük Çamlıca–Salacak isale hattının Salacak kesiminde oluşan arızanın giderilmesi için çalışma yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda 7 Ocak Çarşamba günü 10.00–14.00 saatleri arasında Fatih'te 25, Zeytinburnu'nda 13 mahallede su kesintisi yaşanacak.

FATİH'TE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

İSKİ'nin açıklamasına göre kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle: Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Molla Gürani, Mevlanakapı.

ZEYTİNBURNU'NDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

Zeytinburnu'nda kesinti uygulanacak mahalleler ise şu şekilde açıklandı: Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam, Merkez Efendi.

ÇALIŞMALAR 4 SAAT SÜRECEK

İSKİ, arıza giderme çalışmalarının tamamlanmasının ardından suyun mahallelere yeniden verileceğini belirtirken, vatandaşların kesinti süresince tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye yüzyılında arnavutköy etrafına milyonlarca insanın oturacağı binalar yapılıyor bu insanlara su yol sağlık ulaşım öldüğünde gömülecek yeri nereden bulacaksınız öyle bir zaman gelecekki yer yokluğundan mezarlar kaldırılıp yerleşime açılacak eski istanbul resimlerine bakarsanız görürsünüz şişhane taksim galata mezarlıklarla doluydu şimdi o mezarlıklar yok neden acaba?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

