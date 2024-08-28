İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu?

İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İstanbul'da neden jet sesleri duyuluyor ve Solotürk uçuş saat ne zaman olacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Solotürk uçuşu ne zaman? İstanbul'da neden jet sesleri duyuluyor? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL'DA JET SAVAŞ UÇAĞI SESİ NEDEN GELİYOR?

28 Ağustos günü saat 11.00 civarında duyulan yoğun uçak seslerinin sebebi, Solotürk'ün Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği prova uçuşlarıydı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak gösteri uçuşu için Solotürk ekibi, çevreyi tanımak ve son kontrolleri yapmak amacıyla bugün havalandı. Resmi gösteri uçuşu ise 30 Ağustos günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Bu tür prova uçuşları, Solotürk'ün gösteri performansını mükemmelleştirmek amacıyla düzenli olarak yapılmaktadır.

İSTANBUL'DA JETLER NEDEN ALÇAKTAN UÇUYOR?

Bugün saat 10:30 civarında İstanbul semalarında yankılanan uçak sesleri, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Ancak bu seslerin kaynağı kısa sürede netleşti. Solotürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Yenikapı'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde prova uçuşu yapıyor. Bu hazırlık uçuşları nedeniyle İstanbul'da jet uçaklarının sesleri duyuluyor. Prova uçuşları, 30 Ağustos günü gerçekleştirilecek gösterinin kusursuz olmasını sağlamak amacıyla yapılıyor.