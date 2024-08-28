Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solotürk prova uçuşu ne zaman? 28 Ağustos'ta İstanbul'daki jet savaş uçağı seslerinin nedeni merak konusu oldu. İstanbul'da duyulan bu sesler vatandaşlar arasında endişeye neden oldu ve jet sesleri neden geliyor sorularını beraberinde getirdi. Peki, İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu?

İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İstanbul'da neden jet sesleri duyuluyor ve Solotürk uçuş saat ne zaman olacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Solotürk uçuşu ne zaman? İstanbul'da neden jet sesleri duyuluyor? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL'DA JET SAVAŞ UÇAĞI SESİ NEDEN GELİYOR?

28 Ağustos günü saat 11.00 civarında duyulan yoğun uçak seslerinin sebebi, Solotürk'ün Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği prova uçuşlarıydı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak gösteri uçuşu için Solotürk ekibi, çevreyi tanımak ve son kontrolleri yapmak amacıyla bugün havalandı. Resmi gösteri uçuşu ise 30 Ağustos günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Bu tür prova uçuşları, Solotürk'ün gösteri performansını mükemmelleştirmek amacıyla düzenli olarak yapılmaktadır.

İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu?

İSTANBUL'DA JETLER NEDEN ALÇAKTAN UÇUYOR?

Bugün saat 10:30 civarında İstanbul semalarında yankılanan uçak sesleri, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Ancak bu seslerin kaynağı kısa sürede netleşti. Solotürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Yenikapı'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde prova uçuşu yapıyor. Bu hazırlık uçuşları nedeniyle İstanbul'da jet uçaklarının sesleri duyuluyor. Prova uçuşları, 30 Ağustos günü gerçekleştirilecek gösterinin kusursuz olmasını sağlamak amacıyla yapılıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul Gündem Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul)
title