İstanbul ÇATALCA su kesintisi! 7-8 Mart İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çatalca ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mart İstanbul Çatalca su kesintisi saatleri...
Çatalca su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
ÇATALCA SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: MURATBEY MERKEZ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.03.2025 16:19:05
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.03.2025 19:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185