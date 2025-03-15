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İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 15 Mart Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 15 Mart Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Çatalca elektrik kesintisi listesi! 15 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Mart günü İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Çatalca elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Çatalca elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-15 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN DİNÇER, AHMET DUYMAZ, ARDIÇ, BAHTINUR, DARI, ERGUVANLI, SEZAİ BÜRGE, SÜLEYMAN ÖCAL, TAŞKÖPRÜ, TOPOROZ MUSTAFA, YELDEĞİRMENİ, ÖĞRETMEN MEHMET CAVİT TALAY, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN İLHAMİ ERDEM, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 15/03/2025 09:00:00 - 15/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul ÇATALCA su kesintisi! 15 Mart İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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