İstanbul Boğazı’nda Batman rüzgarı esti

Etkinlik kapsamında Eminönü İskelesi’nden hareket eden, Batman Petrolspor bayrak ve flamalarıyla süslenen tekne, Boğaziçi boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar şampiyonluk turu gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asılan dev Batman Petrolspor bayrağı altında gerçekleştirilen lazer gösterileri ve kutlamalar ise büyük bir coşkuya sahne oldu. Kırmızı-beyaz bayraklarla süslenen ve marşlarla İstanbul Boğazı’nda ilerleyen tekne turu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Boğaz boyunca birçok İstanbullu teknedeki kutlamalara alkış ve tezahüratlarla destek verirken, İstanbul Boğazı adeta Batman havasına büründü.

Programa Batman Petrolspor Başkanı Sayın Zeynel Abidin Nasıroğlu, Batman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Hamidi, Batman Vakfı İstanbul Şube Başkanı Sayın Hıfsullah Yıldız, Dark Reds Taraftar Grubu, Batmanlı iş insanları, bürokratlar, siyasetçiler ve çok sayıda Batmanlı vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Batman Vakfı İstanbul Şube Başkanı Sayın Hıfsullah Yıldız, İstanbul’da yaşayan Batmanlıların memleketleriyle olan bağlarını güçlendirmek, Batman’ın il oluşunu kutlamak ve Petrolspor’un başarısını her platformda desteklemek istediklerini ifade etti. Bu organizasyonun yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda İstanbul’daki Batmanlıların dayanışmasının ve memleket sevgisinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamında “İnşallah İstanbul’da Batman’ı en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Batman Vakfı Genel Başkanı Sayın Şerafettin Hamidi ise birlik ve beraberlik içerisinde Batman için daha güzel hizmetler üretmek istediklerini belirterek, organizasyonda emeği geçen İstanbul Şubesi yöneticilerine teşekkür etti ve Batman Petrolspor’a 1. Lig yolculuğunda başarı dileklerini iletti.

Batman Petrolspor Başkanı Sayın Zeynel Abidin Nasıroğlu da yaptığı konuşmada, Petrolspor’un başarısının tüm Batmanlılar için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, kulübün daha büyük başarılara ulaşması için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Program, Eminönü İskelesi’nde gerçekleştirilen havai fişek ve konfeti gösterilerinin ardından büyük bir coşku içerisinde sona erdi.

Kaynak: Haberler.com