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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğine neden kapatıldı?

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İstanbul Boğazı gemi trafiğine neden kapatıldı? Vapur seferleri iptal mi oldu ve İstanbul Boğazı gemi trafiğine ne zaman açılacağı merak ediliyor. İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelia isimli 176 metre boyundaki gemi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğine ne zaman açılacak?

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan Cornelia isimli gemi nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılacak mı?

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğine neden kapatıldı?

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul Boğazı Beşiktaş İstanbul Ulaşım Gündem Yaşam Haberler

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