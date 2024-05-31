İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğine neden kapatıldı?

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan Cornelia isimli gemi nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılacak mı?

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.