İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 8-9 Ağustos İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Ağustos İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: ŞAHİNTEPE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.08.2025 14:27:14
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.08.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185