Üye Girişi
Haberler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. 21 Kasım 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl ve baraj doluluk oranları gündeme geliyor. Su sağlayan barajların doluluk oranları merak ediliyor. Peki, Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 21 Kasım 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul baraj doluluk oranları ve 21 Kasım barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 21 Kasım 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

21 KASIM (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 Kasım 2024 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

  • Ömerli Barajı 24,85
  • Darlık Barajı 29,38
  • Elmalı Barajı 49,9
  • Terkos Barajı 35,14
  • Alibey Barajı 6,45
  • Büyükçekmece Barajı 29,26
  • Sazlıdere Barajı 38,53
  • Istrancalar Barajı 40,52
  • Kazandere Barajı 7,85
  • Pabuçdere Barajı 5,26

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu için tutuklama emri

 Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Netanyahu tutuklanacak mı? Servet Bozkurt kimi öldürdü? Sinan Ateş'in ablasına saldıran Servet Bozkurt nereye kaçtı? Servet Bozkurt kimdir? Servet Bozkurt kaçtı mı, nerede? ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri! Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda? 22 Kasım İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 22 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.