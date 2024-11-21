İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

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21 KASIM (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 Kasım 2024 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı 24,85

Darlık Barajı 29,38

Elmalı Barajı 49,9

Terkos Barajı 35,14

Alibey Barajı 6,45

Büyükçekmece Barajı 29,26

Sazlıdere Barajı 38,53

Istrancalar Barajı 40,52

Kazandere Barajı 7,85

Pabuçdere Barajı 5,26

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.