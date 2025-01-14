İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 12 yaşındaki Meryem Samou'yu öldüren katil zanlısı Zekeriya A.'nın cinayet sonrası yolda yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Zanlı, Meryem'in kardeşi Ahmad S.'yi yaralayarak evden kaçtıktan sonra yakalandı. Peki, İstanbul Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu taşla öldüren katil kim?

İSTANBUL BAĞCILAR'DA 12 YAŞINDA ÇOCUĞU TAŞLA ÖLDÜREN KATİL KİM?

Alınan bilgiye göre, kan donduran korkunç cinayet, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokakta dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, elektrik tamiri için girdiği evde 12 yaşındaki Meryem Samou'yu öldürüp, 5 yaşındaki Ahmad S. adlı çocuğu da yaralayan katil zanlısı Zekeriya A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Korkunç cinayet ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir geli yaşandı. Katil zanlısı Zekeriya A.'nın, 12 yaşındaki Meryem'i öldürüp, onun küçük kardeşi Ahmad S.'yi yaralayarak evden çıkan, kısa süre sonra da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Vahşi cinayette 12 yaşındaki kızın hayatını kaybetmesine, 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen Zekeriya A. isimli zanlıya ait elde edilen yeni görüntülerde, failin soğuk kanlı şekilde işlenen cinayetten sonra yolda sakin sakin yürümesi dikkat çekti.

MERYEM ÖLDÜ, KARDEŞİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 12 yaşındaki kız çocuğu Meryem S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük Meryem'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı.

Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmet S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Cinayetin ardından harekete geçen polis, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.