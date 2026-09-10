İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 10-11 Eylül İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Eylül İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...
Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı:
Anadolu Mah. / Arnavutköy
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi
10.09.2026 12:42
Tahmini Bitiş
10.09.2026 17:30