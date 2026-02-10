İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada yurt genelinde yağışlı havanın etkisini artıracağını bildirdi. Açıklamaya göre iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşecek, birçok kentte sağanak yağış görülecek. Yüksek kesimler ve bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

"İSTANBUL İÇİN "4. KAR" İHTİMALİ ZAYIF AMA MASADA"

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için kar ihtimalini değerlendirdi. Şen, 16–18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerine yeniden soğuk hava geleceğini belirterek, İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin zayıf olduğunu ancak sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesi halinde kar görülebileceğini ifade etti. Şen, aksi durumda yağışın karla karışık yağmur şeklinde olabileceğini vurguladı.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Orhan Şen, Perşembe ve Cuma günleri batı bölgelerinin kıyı kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışların etkili olacağını, sıcaklıkların da belirgin şekilde düşeceğini kaydetti.