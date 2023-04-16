İstanbul 1. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul 1. bölge neresi? İstanbul 1. seçim bölgesi ilçeleri!

Seçimlere kısa bir süre İstanbul'da 1. bölge milletvekili adaylarının açıklamasının ardından vatandaşlar İstanbul 1. bölge nereler, hangi ilçeler 1. bölgede merak etmekteler. Peki, İstanbul 1. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul 1. bölge neresi? İşte, İstanbul 1. seçim bölgesi ilçeleri!

İstanbul 1. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? Seçimlere kısa bir süre İstanbul'da 1. bölge milletvekili adaylarının açıklamasının ardından vatandaşlar İstanbul 1. bölge nereler, hangi ilçeler 1. bölgede merak etmekteler. Peki, İstanbul 1. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul 1. bölge neresi? İşte, İstanbul 1. seçim bölgesi ilçeleri haberimizde...

İSTANBUL 1. BÖLGE HANGİ İLÇELER?

İstanbul 1. seçim bölgesi, Anadolu Yakası ilçelerini kapsamaktadır: