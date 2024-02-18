Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı?
Ünlü oyuncu Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal'ın boşandığı iddia edildi. 'Issız Adam' filmi ile tanınan Hünal'ın boşanma sebepleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ünlü çiftin boşanma kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı?
Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı? soruları gündeme geliyor. Oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile neden boşandığı merak ediliyor. Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı? Detaylar haberimizdedir...
CEMAL HÜNAL İLE LALE CANGAL NEDEN BOŞANDI?
Oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile boşandı. Tasarımcı olan eşi Lale Cangal ile yollarını ayıran Hünal'ın evliliği tek celsede bitti.