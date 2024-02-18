Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı?

Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı? soruları gündeme geliyor. Oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile neden boşandığı merak ediliyor. Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı? Detaylar haberimizdedir...

CEMAL HÜNAL İLE LALE CANGAL NEDEN BOŞANDI?

Oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile boşandı. Tasarımcı olan eşi Lale Cangal ile yollarını ayıran Hünal'ın evliliği tek celsede bitti.