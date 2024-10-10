İsrail Türkiye'ye savaş açabilir mi? İsrail ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Filistin meselesi ve bölgesel çatışmalar nedeniyle son yıllarda dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail karşıtı açıklamaları ve Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Bu gerginlik, bazı çevrelerde İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası bir askeri hamlesinin mümkün olup olmadığını sorgulatıyor. Peki, İsrail Türkiye'ye savaş açabilir mi 2024? Detaylar...

İSRAİL TÜRKİYE'YE SAVAŞ AÇABİLİR Mİ?

İsrail'in Türkiye'ye savaş açma ihtimali, askeri ve diplomatik dengeler göz önünde bulundurulduğunda oldukça tartışmalı bir konu. Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler, İsrail'in bölgesel stratejilerini yeniden şekillendirirken, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek İsrail yönetimini rahatsız ediyor. Ancak, iki ülke arasında doğrudan bir savaş ihtimali, uluslararası bağlamda derin etkiler yaratabilir. Uzmanlar, İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef almasının, bölgedeki diğer aktörlerle olan ilişkileri göz önüne alındığında pek olası olmadığını vurguluyor.

Jeopolitik ve Diplomatik Etkiler

Bir Türkiye-İsrail savaşı, sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkileyebilecek büyük sonuçlar doğurabilir. Bölgesel aktörler, özellikle İran, bu süreçte nasıl bir tavır takınacağı konusunda dikkatle izlenmekte. İran, İsrail'e karşı saldırgan söylemlerine rağmen, bu ülkeyi ABD'ye karşı kullanışlı bir koz olarak gördüğünden, doğrudan bir askeri harekatı desteklemeyebilir.

Uzmanlar, İsrail'in Türkiye'ye yönelik bir askeri harekata girişmesi durumunda NATO'nun devreye girebileceğini ve Türkiye'nin bu ittifaktan büyük destek alabileceğini belirtiyorlar. Aynı zamanda, böyle bir çatışmanın hem ekonomik hem de siyasi açıdan her iki ülkeye de büyük zararlar vereceği ve bölgedeki dengeleri alt üst edebileceği değerlendiriliyor. İsrail'in Filistin ve Suriye'deki operasyonlarına odaklandığı bir dönemde, Türkiye'ye karşı kapsamlı bir savaşa girişmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor.