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İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti

İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti Haber Videosunu İzle
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
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İsrail ordusunda dikkat çeken bir kriz yaşandı. "İsrail’in Guantanamosu" olarak bilinen ve Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinli esirlerin de tutulduğu Sde Teiman Askeri Üssü'nde bir grup asker, komutanlarının talimatına tepki göstererek "Bütün subaylar cehenneme" sloganları eşliğinde üslerini terk etti.

İsrail'de bir grup asker, komutanlarına tepki göstererek bulundukları üssü terk etti.

"BÜTÜN SUBAYLAR CEHENNEME" SLOGANLARI ATTILAR

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Givati Tugayı'na bağlı Tzabar tabur komutanının üs içinde askerlerden katıldıkları çatışmalara ait bayrak, sembol gibi hatıraların bulunduğu köşeyi kaldırmalarını istediği, askerlerin de bu duruma isyan ederek tepki gösterdiği belirtildi.

Onlarca askerin, "bütün subaylar cehenneme" sloganları atarak Sde Teiman üssünü terk ettiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da kısa süre önce bir muharip tabura bağlı askerlerin tabur komutanının levhaların kaldırılması kararının ardından komutanlarından izin almadan üslerini terk etmeye başladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, topluca üssü terk eden askerlerin geri dönmesi için yerel saatle 16.00'ya kadar süre tanımıştı.

HATIRA KÖŞESİNİN KALDIRILMASI İSTENDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan habere göre ise son günlerde Lübnan'dan dönen askerlerden, hayatını kaybeden askerlere ait hatıralar ile bayrakların bulunduğu hatıra köşesinin kaldırılması istendi.

Askerler, bu isteği protesto ederek silahlarını bıraktı. Haberde askerlerin üssü terk etmesi "isyan" şeklinde nitelendirildi.

"İSRAİL’İN GUANTANAMOSU" OLARAK BİLİNİYOR

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Sde Teiman Üssü, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılara katılan Givati Tugayı'na bağlı Tzabar taburunun konuşlandığı üs olarak biliniyor.

Sde Teiman Üssü, Gazze'de alıkonulan Filistinlilere yönelik ciddi ihlallerle anılıyor hatta kötü şöhretli ABD hapishanesine atfen burası "İsrail’in Guantanamosu" şeklinde niteleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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