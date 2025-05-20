İspanya'da mobil şebekeler neden çöktü?

İspanya'da mobil şebekeler neden çöktü?
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İspanya'da mobil şebekeler neden çöktü? Ülkede henüz etkileri tam olarak geçmeyen elektrik kesintisinin ardından, bu kez de tüm mobil şebekelerin çökmesiyle milyonlarca kişi iletişimsiz kaldı.

İspanya'da mobil iletişim tamamen durma noktasına geldi. " İspanya'da mobil şebekeler neden çöktü?" sorusu, hem İspanyol kamuoyunun hem de uluslararası teknoloji çevrelerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yaşanan bu kriz, dijital altyapıların kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, İspanya'da mobil şebekeler neden çöktü?

İSPANYA'DA MOBİL ŞEBEKELER NEDEN ÇÖKTÜ?

İspanya, 4 hafta önce 20 saati aşan geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle sarsılmıştı. Olayın etkileri henüz geçmeden, bu kez ülke genelindeki tüm büyük mobil şebekeler bilinmeyen bir nedenle çöktü. Vodafone, Orange, Movistar, Digimobil ve O2 gibi mobil iletişim sağlayıcıları büyük kesintiler yaşarken, acil durum hatlarına bile ulaşılamadığı bildirildi.

Milyonlarca kişi, hem internet hem de sesli iletişim hizmetlerinden mahrum kaldı. Krizin boyutu, yalnızca bireysel iletişimi değil; kamu hizmetleri, sağlık sistemleri ve acil müdahale hatlarını da olumsuz etkiledi. "İspanya'da mobil şebekeler neden çöktü?" sorusu henüz net bir teknik açıklamayla yanıtlanmamış olsa da, yetkililer teknik arıza, siber saldırı ve enerji altyapısı kaynaklı senaryolar üzerinde duruyor.

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