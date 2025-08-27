İsmet Sayhan kimdir, İsmet Sayhan neden tutuklandı?

Selahattin Yılmaz'ın liderliğinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında yakalanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'ın tutuklanmasına karar verildi. Devlet güvenliğine dair belgeleri usulsüz şekilde ele geçirmek ve amacı dışında kullanmakla suçlanan Sayhan'ın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda suç unsuru sayılabilecek çeşitli dokümanlara ulaşıldı.

İSMET SAYHAN NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Avukat İsmet Sayhan, "suç örgütü üyeliği" ve "casusluk" iddialarıyla ilgili yürütülen dosya kapsamında dört gün önce Ankara'da gözaltına alındı. Sayhan'ın evinde ve ofisinde yapılan aramalarda bulunan ve delil niteliği taşıyan belgeler İstanbul'a gönderildi.

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan Sayhan, savcılıktaki sorgusunun ardından "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma ve Hile ile Ele Geçirme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda Sayhan'ın tutuklanmasına hükmetti.

İSMET SAYHAN KİMDİR?

Prof. Dr. İsmet Sayhan, savunma sanayii alanında görev yapmış ve bir dönem Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin (MKE) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş önemli isimlerden biridir. Türkiye'de özellikle savunma sanayi tedarik projeleri ve stratejik çalışmalarla anılmıştır.

• MKE A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

• Savunma sanayi projelerinde çeşitli görevler üstlendi.

• Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat tedarik süreçlerinde adı geçen kişilerden biri oldu.

Akademik geçmişine dair kapsamlı bilgiler kamuya açık kaynaklarda yer almamakla birlikte, profesör unvanı ile tanınan Sayhan, hem akademisyen hem de yönetici kimliğiyle öne çıkmıştır.