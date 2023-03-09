Gazeteci İsmet Demirdöğen bir süredir tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında vefat etti. Peki, İsmet Demirdöğen kimdir? İsmet Demirdöğen neden öldü?

Gazeteci İsmet Demirdöğen, Ankara'da bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği yapmış olan Demirdöğen 63 yaşındaydı. İsmet Demirdöğen kimdir? İsmet Demirdöğen neden öldü?

İSMET DEMİRDÖĞEN KİMDİR?

İsmet Demirdöğen 1960 doğumludur. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirenİsmet Demirdöğen,ANKA Ajansı'nda muhabir olarak gazeteciliğe başladı.

Demirdöğen, çeşitli gazete, dergi, ajans ve televizyonlarda haber müdürü, haber koordinatörü ve Ankara temsilcisi olarak görevlerde bulundu.

İsmet Demirdöğen1996-2003 yılları arasında Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı görevini yürüten Demirdöğen, 2013 yılından bu yana CHP TBMM Grubunun basın danışmanlığını yapıyordu. Bugün haytını kaybeden Demirdöğen, evli ve iki çocuk babasıydı.