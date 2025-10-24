Haberler

İsmail Yüksek Deniz Undav kavgası nedir?

İsmail Yüksek Deniz Undav kavgası nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsmail Yüksek ve Deniz Undav arasında yaşanan kavga gündemi meşgul ediyor. İki isim arasında ne olduğu ve kavganın sebebi merak konusu. Detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Peki, İsmail Yüksek Deniz Undav kavgası nedir? Olay nasıl gerçekleşti? İsmail Yüksek Deniz Undav kavgasına dair detaylar haberimizde!

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederken maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha adeta karıştı. Maç boyunca gergin geçen mücadelede yaşanan tartışmalar, son düdükle birlikte fiziksel temasa ve kavga boyutuna ulaştı. Bu yazımızda, İsmail Yüksek ile Deniz Undav arasında yaşanan kavganın detaylarını, diğer oyuncular arasındaki gerginlikleri ve maçın sonrası gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla ele alacağız. İşte detaylar...

İSMAİL YÜKSEK DENİZ UNDAV KAVGA DETAYLARI

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile Stuttgart'tan Deniz Undav arasında bir tartışma yaşandı. İkilinin sözlü atışması, saha içindeki gerginliği artırırken diğer oyuncuların araya girmesiyle kısa süreliğine yatıştırıldı. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.

İSMAİL'DEN UNDAV'A 1-0 İŞARETİ

Tartışmanın ardından İsmail Yüksek, Stuttgartlı oyuncuya karşı net bir mesaj verdi. Maçın skorunu gösteren 1-0 işaretiyle Deniz Undav'a karşı yaptığı hareket, hem saha içinde hem de sosyal medyada gündem oldu. Bu davranış, maçın tansiyonunu artırırken Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük bir tepki ve destek gördü.

İsmail Yüksek Deniz Undav kavgası nedir?

ALVAREZ VE CHABOT ARASINDA GERGİNLİK

İsmail Yüksek ve Deniz Undav arasındaki tartışmadan kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez ile Stuttgart'ın Alman savunmacısı Julian Chabot arasında tansiyon yükseldi. İkili arasındaki sözlü tartışma, saha içindeki diğer oyuncuların müdahalesiyle büyümeden önlendi.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Alvarez ve Chabot arasındaki gerilim, iki takım oyuncularının da dahil olmasıyla kısa süreli bir itişme ve kavga ortamına dönüştü. Teknik ekiplerin ve hakemlerin hızlı müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı ve daha ciddi bir kavga yaşanmadan saha sakinleştirildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.