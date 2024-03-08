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İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli?

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İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin'in kim olduğu merak konusu oldu. Yetişkin'in yaşı ve nereli olduğu gibi detaylar gündemde. İsmail Yetişkin hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

CHP'nin İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin oldu. Peki, CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kimdir? İsmail Yetişkin nereli, kaç yaşında?

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

  • İsmail Yetişkin, 1976 yılında Seferihisar'da doğdu. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Yetişkin Seferihisar Asil Nadir Lisesi'nden mezun olduktan sonra 27 yıl boyunca partide Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini sürdürdü.
  • Aktif iş hayatına tarım ve ticaretle başlayan İsmail Yetişkin Seferihisar'da Dutlaraltı'nda esnaflık yaparak iş hayatına devam etti.
  • 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda %52'lik oyla Seferihisar Belediye Başkanlığı'na seçilen İsmail Yetişkin evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İsmail Yetişkin Gündem Yaşam Politika Haberler

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