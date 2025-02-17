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İsmail Türüt, Lvbel C5'e ateş püskürdü: Ulan senin hav havına da sülalene de...

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"Hav Hav Hav" şarkısı hakkında açıklamalarda bulunan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Türüt, Lvbel C5'e tepki göstererek "Ulan senin hav havına da sülalene de! Senin nasıl bir adamsın ya?" ifadelerine yer verdi.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Karadeniz müziğinin tanınan ismi İsmail Türüt, verdiği bir konserde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dönemde büyük tepki çeken Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısı hakkında konuşan Türüt, hem şarkıya hem de dinleyicilerine sert eleştiriler yöneltti.

"ULAN SENİN HAV HAVINA DA SÜLALENE DE..."

Konser sırasında duygularını dile getiren Türüt, "Ulan senin hav havına da sülalene de! Senin nasıl bir adamsın ya? Ama şunu diyeyim, diyeceksiniz ki hırsızın hiç mi suçu yok? Kusura bakmayın, dinleyende de problem var" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ATACAĞIM BİR YERDEN"

Şarkının büyük bir izlenme oranına ulaşmasına da tepki gösteren Türüt, "Lan böyle soysuzları niye dinliyorsunuz? Adam ne diyor? Hav hav demiş, 80 milyon kişi izlemiş. Tüh, kendimi atacağım bir yerden. Allah cezanızı versin! Neyse, ağzımdan bir şey çıkacak şimdi" diyerek sitemini dile getirdi.

İsmail Türüt, Lvbel C5'e ateş püskürdü: Ulan senin hav havına da sülalene de...
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZulkarneyn :

Sedat Peker icin dolaylı yol ile hav hav diye sarki yapmadı galiba bu genç arkadaş? Ismail bey sizin var mi oyle şarjınız?

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