İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı?

İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı'ya soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Vatandaşlar, İsmail Saymaz'a neden soruşturma başlatıldığını merak ediyor. İsmail Saymaz tarafından "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti." iddiasına ilişkin "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Peki, İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı?

İSMAİL SAYMAZ'A SORUŞTURMA MI AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV'de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti." iddiasına ilişkin "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İSMAİL SAYMAZ'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI, NE YAPTI?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarının incelenmesinde; 21/11/2024 tarihinde Fatih Altaylı tarafından yazılan 'Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz' başlıklı yazıda ve aynı tarihte Halk Tv'de yayımlanan 'Rota' isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' şeklindeki sözler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fatih Altaylı, soruşturmaya ilişkin Halktv'ye verdiği demeçte, "Daha yazının mürekkebi kurumadı." dedi.

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