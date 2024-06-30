Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesi alındığı sırada İsmail Küçükkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Peki, İsmail Küçükkaya annesi kimdir, neden öldü, hasta mıydı?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA ANNESİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi.

CANKURTARAN HEMEN OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK İNCELEMELER KALP KRİZİ OLDUĞU YÖNÜNDE

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip, boğulduğu belirlendi. Morgda işlemleri tamamlanan Küçükkaya'nın cenazesi, oğlu İsmail Küçükkaya'ya teslim edildi.

ANNESİNİN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın, annesinin cenazesini teslim alırken ayakta durmakta güçlük çektiği ve ağladığı görüldü.

CENAZE DEFİN İÇİN MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya'nın yarın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

ANNESİNİN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın, annesinin cenazesini teslim alırken ayakta durmakta güçlük çektiği ve ağladığı görüldü.

CENAZE DEFİN İÇİN MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya'nın yarın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.