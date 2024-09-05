İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak?

İşkur'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları her yıl belirli dönemlerde yapılmaktadır. 2024 yılı için okullarda görevlendirilecek temizlik ve güvenlik personeli başvurularının genellikle eğitim-öğretim dönemine yakın tarihlerde, yani yaz sonu ya da sonbahar başında başlaması bekleniyor. Peki,Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru tarihleri ve şartları bölgelere göre değişiklik gösterebileceğinden, İŞKUR'un resmi duyurularını takip etmek gereklidir. Temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru şartları arasında genellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak gibi kriterler yer alır.

TYP 2024 BAŞVURU EKRANI