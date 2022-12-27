İşkur Kura çekimi ne zaman? İşkur Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı personel alımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında 2022İşkur Kura çekimi ne zaman? İşkur Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? araması yapılıyor. İşte detaylar...