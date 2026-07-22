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Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü Tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan DABİS standı açıldı

Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü Tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan DABİS standı açıldı
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İŞKUR İl Müdürü Emrah Ataş, DABİS (Veriye Dayalı İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi) ile lise ve üniversite tercihi yapacak gençlere meslek ve bölüm karşılaştırması, işgücü verileri ve uzman danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti. Gençler, İŞKUR mobil uygulaması veya Cumhuriyet Caddesi'ndeki standı ziyaret ederek bilgi alabilir.

Konu hakkında İŞKUR İl Müdürü Emrah Ataş il genelinde DABİS ile gençlerimizin yanındayız, "Lise ve Üniversite tercihleri yaparken DABİS ile İŞKUR mobil uygulaması üzerinden kolayca erişebilirsiniz, Meslek alanları ve Üniversite ilişkin hazırlanmış en kapsamlı iş gücü piyasası göstergelerini inceleyebilirsiniz, farklı meslek alanları ve üniversite bölümlerini aynı ekranda karşılaştırarak tercihlerinizi verilerle destekleyebilirsiniz,  İlgi, yetenek ve hedeflerinizi esas alan modern ve veriye dayalı tercih imkânı sağlayan DABİS ile geleceğinize daha bilinçli adımlarla yön verebilir, tercih sürecinizi uzman danışmanların rehberliğinde planlayabilirsiniz". dedi

Bu konuda iş ve meslek danışmanları  tarafından bilgi edinmeniz için "Siz de Cumhuriyet Caddesi'ndeki DABİS standını ziyaret ederek kariyer yolculuğunuza güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz".

Kaynak: Haber Platformu
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