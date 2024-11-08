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İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

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İstanbul'da barajlar alarm veriyor. İklim krizi nedeniyle azalan yağışlar barajlardaki su miktarını olumsuz etkiledi. Mega kentin suyunu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 30,18'e düştü. Yeterli yağış alamadığından Alibeyköy ile Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 10'un altına kadar geriledi. Peki, İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

İstanbul'un su kaynaklarından olan 10 barajdaki doluluk oranı, kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 30,18'e düştü. Uzmanlar sadece 85 günlük su kaldığını belirtirken, barajlardan kokuların gelmeye başladığının ve şiddetli kuraklıkla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI NE?

İstanbul'da yaşanan su kriziyle ilgili Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer açıklamalarda bulundu. Tecer, "Mevcut barajlardaki doluluk seviyesiyle bugün hesap yaptığımız zaman, 264 milyon metreküp şu anda barajlarda su miktarı var. Günlük tüketimi hesap ettiğimiz zaman önümüzde 85 günlük bir suyumuzun kaldığı anlamına geliyor ki bu gerçekten alarm veriyor anlamına geliyor" dedi.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Bir şey yapmalıyız. Umursamama ile olmaz... İstanbul'un 85 günlük suyu kaldı. Alibey %6, Pabuçdere yüzde 7, Kazandere yüzde 8 oranında. Bu üç barajdan koku gelmeye başladı. Ömerli yüzde 26 ile direnmeye çalışıyor. Şiddetli bir kuraklık ile karşı karşıyayız." ifadeleri kullanıldı.

İSKİ verilerine göre bu yıl barajların aldığı yağış miktarı da geçen yılların oldukça gerisinde kaldı. 2023 yılında metrekareye 852 kilogram yağış düşen İstanbul barajlarında bu yıl, metrekareye sadece 480 kilogram yağış düştü. Bu rakamın son 10 yılın en düşük yağış miktarı olduğu belirtildi. İstanbul barajlarına 2021 yılında metrekareye 901,3 kilogram yağış düşmüştü.

İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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