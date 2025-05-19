İSKİ baraj doluluk oranı 2025 nedir? 19 Mayıs 2025 İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSKİ ( İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), her gün güncellediği baraj doluluk oranlarıyla vatandaşları bilgilendiriyor. Vatandaşlar "19 Mayıs Pazartesi İstanbul barajlarında son durum nedir?" sorusuna yanıt ararken, İSKİ yetkilileri su tasarrufunun önemine bir kez daha vurgu yapıyor. Artan tüketim ve azalan yağışlar nedeniyle, yaz aylarında doluluk oranlarının daha da düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı %35,42 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,25'lik bir azalmayı göstermektedir.

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle: