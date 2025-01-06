Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızı gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz
DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyetinden CHP ziyareti! Yer ve saat belli oldu
Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti
Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2025 araştırılıyor. 6 Ocak 2025 barajların doluluk seviyesi nasıl ve baraj doluluk oranları gündeme geliyor. Su sağlayan barajların doluluk oranları merak ediliyor. Peki, Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2025? 6 Ocak 2025 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul baraj doluluk oranları ve 6 Ocak barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2025 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2025? 6 Ocak 2025 barajların doluluk seviyesi nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul ve Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

6 OCAK (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 6 Ocak 2025 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir?

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6 Ocak (İZSU) İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
img

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
img

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığındaydılar! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi

Musk'ın iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Nur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Karagöz kaç yaşında, nereli? Sakaryaspor Gençlerbirliği CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sakaryaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yemekteyiz Reşit kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Mahsum kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti kimin cenaze namazı kılındı, Nilay mı öldü, Görkem mi öldü? Uzak Şehir neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? E okul çöktü mü? E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Ocak Pazartesi? Fatih Terim maçı hangi kanalda? Fatih Terim'in takımı Al Shabab maçı nasıl izlenir? 7 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Survivor eleme adayları kim? 6 Ocak Cuma Survivor'da potada kimler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.