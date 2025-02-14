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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir?
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı hakkında güncel bilgiler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. 14 Şubat tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ'nin güncel verilerine göre, İstanbul barajlarının doluluk oranları hakkında son durum nedir?

İstanbul'da baraj doluluk oranları, su kaynaklarının durumu açısından vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İSKİ baraj doluluk oranı, 14 Şubat verilerine göre güncellenirken, son durum merak konusu oldu. Özellikle kış aylarında yağışların durumu, barajlardaki doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. İşte 14 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı ve İstanbul'un su durumu…

14 ŞUBAT (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 14 Şubat 2025 Cuma günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir?İSKİ Baraj Doluluk Oranı

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

ASKİ, 14 Şubat 2025 Cuma günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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