İSKİ 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı bugün kaç? İstanbul baraj doluluk oranları düşüyor!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından yayımlanan verilere göre, 28 Ağustos 2025 itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı %41,55 olarak açıklandı. Son günlerde yaşanan yağış eksikliği nedeniyle su seviyelerindeki düşüş devam ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 28 Ağustos 2025 itibarıyla kaç oldu? Son 14 günün verileri nasıl değişti? İşte İSKİ'nin açıkladığı en güncel baraj doluluk oranı…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI BUGÜN KAÇ?

İSKİ verilerine göre 28 Ağustos 2025 sabahı saat 09:08'de güncellenen son raporda, barajların ortalama doluluk oranı %41,55 olarak ölçüldü. Bu oran, bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık %6'lık bir düşüş anlamına geliyor.

İSKİ Baraj doluluk oranları

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

İstanbul'da 15 Ağustos 2025 tarihinde %47 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, her geçen gün kademeli olarak azaldı. 20 Ağustos'ta %44,5 seviyelerine, 25 Ağustos'ta ise %42,5 seviyelerine gerileyen su seviyesi, 28 Ağustos'ta %41,55'e kadar düştü.

Son 14 günlük tabloya bakıldığında, yağışların yetersiz olması ve sıcak havaların etkisiyle barajlardaki su seviyesinin düzenli olarak azaldığı görülüyor. Uzmanlar, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için su tasarrufunun her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekiyor.

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

