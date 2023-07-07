Işın Karaca sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Işın Karaca hastalığı nedir soruları araştırılmaktadır. Peki, Işın Karaca hastalığı nedir? Işın Kara hasta mı, ne oldu? Işın Karaca sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla uzun zamandır taşıdığı hastalığı hayranlarıyla paylaştı. Işın Karaca'nın yaptığı paylaşım sonrasında hastalığı araştırılmaya başlandı. Işın Karaca sağlık durumu nasıl merak konusu oldu. Peki, Işın Karaca hastalığı nedir? Işın Kara hasta mı, ne oldu? Işın Karaca sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

IŞIN KARACA HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü sanatçı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini şoke etti. "Saklamak artık daha zor gelmeye başladı" diyen Karaca, hastalığının kanser olmadığını, saç kıranın son evresi olan "Alopeci Universal" olduğunu söyledi. Karaca, "Siz bilmeden ben neler atlatmışım.. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu" diye konuştu.

IŞIN KARACA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Işın Karaca İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Karaca'nın paylaşımda yazdıkları şöyle: "Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık ?? Siz bilmeden ben neler atlatmışım.. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu… En son sevgilin nuru arayıp, sorgulayanlar olmuş. Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu..