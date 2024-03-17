İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli?
İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan İsa Gökhan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İsa Gökhan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İSA GÖKHAN KİMDİR?
İsa Gökhan Konya - Karatay Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan iş adamıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.