Iron Man filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Iron Man filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Iron Man filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Iron Man filmini izleyecek olanların merak ettiği Iron Man konusu nedir, Iron Man oyuncuları kimler ve Iron Man özeti gibi konuları inceliyoruz.

IRON MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony'nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.



IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım Yılı: 2008 – ABD

Tür: Bilim Kurgu/ Aksiyon

Oyuncular: Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub