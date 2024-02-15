İrfan Değirmenci nereden aday oldu? İrfan Değirmenci hangi partiden, ne adayı oldu?

İrfan Değirmenci nereden aday oldu? Sorusu, son zamanlarda sevenleri ve takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan konular arasında yer alıyordu. İrfan Değirmenci, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi yer alacağı partiyi merak etmekte olan kişiler araştırmalarını sürdürmekte. Peki, İrfan Değirmenci nereden aday oldu? İrfan Değirmenci hangi partiden, ne adayı oldu?

İRFAN DEĞİRMENCİ NEREDEN ADAY OLDU?

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Ankara Çankaya ilçesi için belediye başkan adayı oldu. TİP, sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin adaylığını duyurdu. Öte yandan Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. Değirmenci bir süre önce de Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

İRFAN DEĞİRMENCİ TİP'DEN ADAY MI OLDU?

İrfan Değirmenci, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi TİP'in, Ankara'nın Çankaya ilçesinden belediye başkan adayı oldu. TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"