Devrim Muhafızları: Askeri müdahaleye kararlı ve sert şekilde karşılık verilecek

İran, topraklarına yönelik olası bir işgal girişimine karşı sert bir uyarıda bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatem el-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada, ülkeye saldıracak güçlere karşı “saldıranların bacaklarını keseceklerini” söyledi.

“HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI HAZIRIZ”

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin herhangi bir askeri müdahaleye karşı tam hazırlık içinde olduğunu vurgulayarak, ülkenin savunma kapasitesinin yüksek seviyede olduğunu ifade etti. Açıklamada, İran’ın olası bir saldırıya “kararlı ve sert” şekilde karşılık vereceği mesajı öne çıktı.

GERİLİM TIRMANIYOR

İran’dan gelen bu açıklama, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı ve İran’a yönelik olası kara operasyonu senaryolarının tartışıldığı bir dönemde geldi. Karşılıklı sert açıklamalar, bölgedeki gerilimin daha da yükseldiğine işaret ediyor.

RUSYA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Press TV’de yer alan haberlerde, Rusya’ya bağlı Çeçen birliklerinin de olası bir çatışma senaryosunda İran’a destek verebileceğine dair iddialar gündeme geldi. Bu gelişme, savaşın uluslararası boyut kazanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

BÖLGESEL SAVAŞ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Uzmanlara göre, İran’ın sert açıklamaları ve sahadaki askeri hareketlilik, Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir savaş riskini güçlendiriyor. Özellikle enerji hatlarının ve kritik geçiş noktalarının hedefte olması, küresel ekonomi açısından da ciddi sonuçlar doğurabilecek bir tablo ortaya koyuyor.