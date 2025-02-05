İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR! 5-6 ŞUBAT THY-Pegasus uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Son dakika

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 Şubat 2025 uçuş iptalleri gündemde. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve diğer hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti. Peki, 5 Şubat'ta hangi uçuşlar iptal edildi? THY ve Pegasus iptal edilen seferler listesi açıklandı mı? İşte güncel uçuş iptalleri ve sorgulama ekranı…

5-6 ŞUBAT THY-PEGASUS UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 5-6 Şubat 2025 tarihlerinde bazı uçuşlar iptal edilmiştir. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve diğer hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerinde iptaller yapmıştır.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5-6 Şubat tarihlerinde uçuşların %10 oranında iptal edilmesi planlanmaktadır. Yolcuların, uçuşlarıyla ilgili son durumu ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.