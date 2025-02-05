ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
PKK'yı süpürme operasyonu mu başlıyor? Kritik zirvede ilk sinyal verildi

Kritik zirvede bölgenin kaderini değiştirecek operasyon sinyali

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR! 5-6 ŞUBAT THY-Pegasus uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Son dakika

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR! 5-6 ŞUBAT THY-Pegasus uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Son dakika
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da şiddetli kar yağışı ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Bu nedenle, hava trafiğinde aksamalar yaşanması ve birçok uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. THY, Pegasus ve Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar listesi güncellendi. Peki, 5-6 ŞUBAT THY-Pegasus uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Son dakika...

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 Şubat 2025 uçuş iptalleri gündemde. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve diğer hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti. Peki, 5 Şubat'ta hangi uçuşlar iptal edildi? THY ve Pegasus iptal edilen seferler listesi açıklandı mı? İşte güncel uçuş iptalleri ve sorgulama ekranı…

5-6 ŞUBAT THY-PEGASUS UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 5-6 Şubat 2025 tarihlerinde bazı uçuşlar iptal edilmiştir. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve diğer hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerinde iptaller yapmıştır.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5-6 Şubat tarihlerinde uçuşların %10 oranında iptal edilmesi planlanmaktadır. Yolcuların, uçuşlarıyla ilgili son durumu ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR! 5-6 ŞUBAT THY-Pegasus uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Son dakika

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
img

İsrail saldırısında ölen 3 Türk için soruşturma başlatıldı
img

Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.