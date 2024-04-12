Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, bu yılsa iPhone 16 serisini çıkaracak. Eylül ayında sahne alacak yeni modeller için önümüzde birkaç ay var. Son olarak iPhone 16 Plus modelinin renk seçenekleri ortaya çıktı. Peki, Iphone 16 ne zaman çıkacak? Iphone 16 renkleri neler, ne zaman satışa çıkacak?

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 15 Plus modeli mavi, pembe, sarı, yeşil ve siyah renk seçeneklerine sahipti. Bu kadar seçenek tüketiciler tarafından yeterli bulunuyordu ancak son gelişmelere göre Apple, daha fazla renk sunmak istiyor.

IPHONE 16 RENKLERİ NELER?

İddia edilen iPhone 16 Plus renk seçenekleri şu şekilde sıralandı;

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Bu renk seçeneklerinin serideki diğer modeller için de sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Bunu akıllı telefonlar tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz. Yeni serideki Plus modelinin sızan renk seçeneklerinin iddiadan ibaret olduğunu da unutmamakta fayda var.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel

İşlemci: Apple A16 Bionic

Üretim Teknolojisi: 4nm

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

Ön Kamera: 12 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Batarya: 3.349 mAh

Yazılım: iOS 17

Ağırlık: 171 gram

Kalınlık: 7,8 mm