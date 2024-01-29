Iphone 11 ne zaman çıktı? Iphone 11 ne zamana kadar güncelleme alacak?

Iphone 11 akıllı cep telefonu serisi, ilk çıktığı zamanlarda birçok kullanıcının favorisi haline gelmişti. Bu serinin piyasaya çıktığı dönemde, ABD'de 699 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulmuştu. Türkiye'de ise başlangıç fiyatı 7299 TL olarak belirlenmişti. Bu fiyatlar, o dönemdeki teknoloji ve özellikleri göz önüne alındığında, kullanıcılar arasında büyük ilgi görmüştü. Peki, Iphone 11 ne zaman çıktı? Iphone 11 ne zamana kadar güncelleme alacak? Detaylar haberimizde...

IPHONE 11 NE ZAMAN ÇIKTI?

Iphone 11 modeli, 10 Eylül 2019 tarihinde resmi olarak tanıtıldı ve kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. 2019 yılının sonlarına doğru, birçok ülkede ve bölgede Iphone 11 modelleri kullanıcılara ulaştı.

IPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11 150.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarında

194 g.

Önü ve arkası cam

Alüminyum çerçeve

Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar

Geniş: ƒ/1.8 diyafram

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

2 kat optik uzaklaştırma

5 kata kadar dijital zoom

Yerleşik GPS/GNSS

Dijital pusula

Wi-Fi

Cellular

iBeacon ile mikro lokasyon

Video oynatma: 17 saate kadar

Online video izleme: 10 saate kadar

Ses çalma: 65 saate kadar

IPHONE 11 NE ZAMANA KADAR GÜNCELLEME ALACAK?

Apple, eski cihazlarına yeni işletim sistemi güncellemeleri sunuyor ancak bu desteğin ne kadar süreceği bilgisi çoğu zaman bilinmiyor fakat iPhone 11 modeli için 2024 yılında da güncelleme desteğinin hala devam ediyor.