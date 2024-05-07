İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI | MEB Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruda açıklanacak. Öğrencilerin ve ailelerin, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi almak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İokbs sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.