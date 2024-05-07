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İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI | MEB Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Sınav ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. MEB'in konu hakkında herhangi bir açıklama yapması bekleniyor. İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI | MEB Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruda açıklanacak. Öğrencilerin ve ailelerin, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi almak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İokbs sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS Gündem Eğitim Haberler

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