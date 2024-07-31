İntikam bayrağı nedir? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi?

İsmail Haniye'nin ölümü Orta Doğu'daki gerginliği arşa çıkardı, bölgesel bir savaş adeta an meselesi. Ülke liderlerinden bir bir açıklamalar yapılırken, İran "intikam" bayrağını göndere çekti. Peki, İntikam bayrağı? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, dün gece 02.00 sıralarında konutunda suikasta uğradı. Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Haniye'nin uğradığı suikastın yankıları sürerken, İran'dan art arda intikam mesajları geldi.

İNTİKAM BAYRAĞI NEDİR?

Pezeşkiyan "İran, işgalci teröristleri bu korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" derken, İran Dini Lideri Hamaney de intikam sözü verdiği konuşmasında "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir. Çünkü kendisi bizim topraklarımızda şehit olmuştur" ifadelerini kullandı. Suikastın ardından gözlerin çevrildiği ABD ise, "Suikastta dahlimiz yok" açıklamasında bulundu.

İRAN'DA İNTİKAM BAYRAĞI ÇEKİLDİ Mİ?

İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Haniye'nin öldürülmesinin ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi. İntikam bayrağı en son 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından göndere çekilmişti.