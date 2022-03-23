İnstagram yardım merkezi mesaj atar mı merak ediliyor. İnstagram'da son zamanlarda birçok kişinin hesabına İnstagram yardım merkezi sıfatıyla bazı hesaplardan destek mesajları gelmekte. İnstagram kullanıcılarının hesaplarını çalmaya yönelik gönderilen bu mesajları görenler İnstagram yardım merkezi mesajı nedir? İnstagram yardım merkezi mesaj atar mı? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

İNSTAGRAM YARDIM MERKEZİ MESAJI

İnstagram kullanıcılarının hesaplarını çalmaya yönelik genellikle şu tarz mesajlar DM üzerinden gönderilmekte:

"İnstagram | Telif Hakkı Topluluğu

Rapor Kimliği:xxxxx

Selam!

İnstagram telif hakkını ve topluluk kurallarımızı ihlal ettiğinize dair şikayetler aldık. Ekibimiz şikayetleri inceledi ve onayladı. İhlal ettiğiniz kurallar:

Paylaşılan bir gönderi veya bağlantı

Telif hakkıyla korunan yayınlar

Telif hakkı ihlali kurallarımıza aykırıdır.

Hesabınız 48 saat içinde kalıcı olarak silinecektir.

Hata yaptığımızı düşünüyorsanız, aşağıdaki formdan geri bildirimde bulunun.

Form: (link)

(Bağlantı tıklanmazsa, bu mesajı yanıtlayın ve tekrar deneyin)

Saygılarımla,

İnstagram | Telif Hakkı ve Destek Ekibi"

şeklinde instagram kullanıcılarının hesaplarını çalmaya yönelik mesajlar atılmaktadır.

İnstagram kullanıcıları bu tarz mesajlara itibar etmemeli ve linklere tıklamamalıdır.

İNSTRAGRAM YARDIM MERKEZİ MESAJ ATAR MI?

İnstagram yardım merkezi DM üzerinden mesaj göndermez. Hesabınız ile ilgili bir durum olduğunda hesabınıza bağlı mail adresi üzerinden sizinle iletişime geçerler.

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