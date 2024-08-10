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INSTAGRAM AÇILIYOR MU? Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek?

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Instagram erişim engeli kalktı mı? Instagram açılıyor mu? Instagram ne zaman, saat kaçta açılacak? Sosyal medya platformu Instagram'ın ne zaman ve saat kaçta aktif hale geleceği konusu kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Instagram'a ne zaman girileceği konusunda açıklama geldi. Peki, Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek? Instagram açılacak mı?

Instagram erişim engeli saat kaçta kalkacak? Instagram ne zaman açılacak? Instagram bugün açılır mı? soruları sıklıkla araştırılıyor. Bir süredir erişim engeliyle karşı karşıya olan Instagram'da yaşanan kriz çözüme ulaştı.Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek? Detaylar haberimizdedir...

INSTAGRAM AÇILIYOR MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli uygulanan sosyal medya platformu Instagram ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, META yetkililerinin Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ve bu nedenle erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, katalog suçlar çerçevesinde uyguladığımız politikalara uymadığı gerekçesiyle 2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli getirmiştik. Başından beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı göstermesini talep ettik. Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda, katalog suçlar konusundaki taleplerimizin karşılanacağı ve kullanıcı sansürü konusunda ortak çalışma yapılacağı sözü verildi. Bu nedenle, saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldırıyoruz."

INSTAGRAM AÇILIYOR MU? Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek?

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

2 Ağustos tarihinde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden erişim engeli kararının alındığı öğrenilirken, bu kararın "katalog suçlar" olarak tanımlanan düzenlemelere uyulmadığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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